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Польша

Верховный суд Польши подтвердил переизбрание Дуды

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 Марфа Васильева
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Верховный суд Польши подтвердил переизбрание Дуды
Авторское право  AFP
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Верховный суд Польши подтвердил правомочность переизбрания Анджея Дуды на пост президента 12 июля. В заключении говорится, что нарушения в ходе голосования "имели место", но не были настолько масштабными, чтобы повлиять на результат второго тура.

Всего в Верховный суд поступило 5,8 тысяч жалоб. 93 из них были признаны частично или полностью обоснованными, прочие оставлены без рассмотрения.

Дуда, выдвинутый правящей консервативной партией "Право и справедливость", выиграл второй тур с результатом 51,03 % голосов. Его конкурент от оппозиционной коалиции "Гражданская платформа" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский завоевал 48,97 % голосов. Сразу после оппозиция потребовала отменить результаты выборов. В свою очередь, наблюдатели от ОБСЕ заявили, что на исход голосования повлияло "пристрастное освещение" предвыборной кампании государственным телевидением.

Церемония инаугурации избранного на второй срок Анджея Дуды состоится 6 августа.

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