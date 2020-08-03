Ураган во время пандемии - именно такая ситуация сложилась в ночь с воскресенья на понедельник на восто ке Флориды, когда "Исайас" обрушился всей своей мощью на побережье.

И хотя синоптики из Национального центр ураганов снизили категорию циклона до "тропического шторма", это не помешало федеральному правительству 36 часов назад объявить на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации.

Закрыты парки, передвижные лаборатории диагностики на вирусоносительство, жителей предупредили, чтобы те сидели дома и были готовы к перебоям в подаче электричества.

Официальные лица предостерегли, что требования сохранения социального дистанцирования продолжает действовать в укрытиях.

В настоящий момент "Исайас" двигается в направлении штата Джорджия.

Пока о разрушениях на территории США не сообщается, в Пуэрто-Рико, который "Исайас" задел прежде, чем обрушиться на Флориду, береговая охрана спасла 35 человек.