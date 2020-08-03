Европа: "переломить динамику" эпидемии

"Во что бы то ни стало переломить динамику" эпидемии коронавируса, число случаев которого резко пошло вверх в целом ряде французских регионов. С таким посланием обратился к согражданам премьер-министр Жан Кастекс, посетивший в понедельник северный город Лиль и окрестности.

Муниципальные власти ввели здесь обязательное ношение масок не только в закрытых помещениях, но и в открытых общественных местах. За последние три недели число заражений на севере Франции увеличилось в 2, а где-то и в 3 раза. С этой недели во Франции также вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из 16 стран с наиболее серьёзной эпидемической ситуацией.

В Испании, после Мадрида и Каталонии, власти с возрастающим беспокойством следят за ситуацией в Арагоне. В воскресенье в автономном сообществе были подтверждены 1 200 случаев заболевания, несмотря на запрет местным жителям покидать пределы региона.

Ну а Германия ввела обязательное бесплатное тестирование, сразу по прибытии в аэропорт, для туристов из наиболее пострадавших от эпидемии стран. Для всех остальных проверка пока остаётся добровольной, хотя ряд экспертов призывают не делать исключений.