ВДВ - 90 лет!

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - элита российской армии - в этом году празднуют 90-летие со дня основания. Датой зарождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Этот день десантники свято чтут, собираются вместе, узнают новости, вспоминают товарищей и возраст для крылатой пехоты вовсе не помеха.

Купание в фонтанах стало уже традицией для десантуры. Однако не всегда власти на это смотрят благодушно. Так, в Санкт-Петербурге в этом году на день ВДВ фонтаны выключили.

Не обошлось и без происшествий. В Москве в Парке Горького произошли стычки между вдвшниками и росгвардейцами. Несколько человек из числа празднующих были задержаны, но вскоре отпущены. В целом же день ВДВ прошел без заметных инцидентов.