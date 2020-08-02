"Каспийский монстр" прибыл в музей

Советский ракетный экраноплан "Лунь", известный как "Каспийский монстр", прибыл в Дербент. Там уникальная машина должна стать первым экспонатом строящегося в городе военно-технического музея. Буксировка по морю кораблями Каспийской флотилии заняла около 14 часов.

Экраноплан был построен в 80-х годах как первый из предполагавшейся серии; проект 903 стал итогом исследований, которые шли в Советском Союзе несколько десятилетий. Создание тяжёлых боевых экранопланов, которыми занимались только в СССР, было сопряжено с огромными техническими трудностями. Так, первый "Каспийский монстр" — "Корабль-макет" КМ — разбился на испытаниях. "По наследству" прозвище перешло к "Луню", сконструированному на основе КМ. К тому же развитие технологий наиболее вероятных противников в 80-х годах сделало сомнительной боевую ценность ракетоносца.

В любом случае, Перестройка и развал СССР остановили развитие этих машин: из восьми заказанных был достроен только один. С 90-х годов он хранился на территории завода "Дагдизель". В январе этого года было принято решение передать экраноплан музею.