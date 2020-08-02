Годовщина Варшавского восстания

В Польше почтили память погибших в ходе Варшавского восстания. Ровно 76 лет назад, 1 августа 1944 года, под командованием Армии Крайовой в Варшаве началось восстание против немецкой оккупации.

Оно было организовано на фоне приближения советских войск. Историки сходятся во мнении, что Польское правительство в изгнании хотело освободить город до вступления Красной Армии, чтобы показать свою независимость.

Однако восстание было жестоко подавлено гитлеровскими войсками: их силы были просто несопоставимы с возможностями АК. У восставших не было шанса разгромить части гитлеровцев в городском бою. А советские войска прийти на помощь не спешили, в том числе в ввиду острых политических разногласий с эмигрантским правительством Польши.

По разным данным, в ходе Варшавского восстания фашисты убили около 17 тысяч бойцов непосредственно польского сопротивления, и до 150 тысяч жителей города - германские войска целенаправлено сравнивали с землей квартал за кварталом.

В социалистической Польше годовщины Варшавского восстания не отмечались. Для современных поляков эта дата – символ героической борьбы за независимость и свободу страны, годовщине придают большое значение националистически настроенные партии.