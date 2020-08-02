Франция ужесточает санитарный контроль в аэропортах

В субботу в парижских аэропортах был ужесточен санитарный контроль для пассажиров из 16 стран, где сохраняется высокая циркуляция вируса.
В список вошли США, Южная Африка, Алжир, Бразилия, Индия, Израиль, Мадагаскар, Перу, Сербия и Турция. Граждане этих государств должны иметь при себе отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета. В противном случае прибывающих проверяют в специально отведенной зоне аэропорта. 1 августа из этих стран прибыли 2600 пассажиров.
В ожидании результата теста люди должны самоизолироваться. Если он окажется положительным, французские службы здравоохранения свяжутся с ними, чтобы определить число контактировавших с ними людей.
В разгар отпусков для того, чтобы предотвратить вторую волну, многие французские города также ужесточают определенные правила, делая обязательным ношение масок в общественных местах.
С 1 августа подобные меры введены на северном курорте Ле-Туке, и с понедельника планируются в окрестностях Лилля и в более чем 60 городах департамента Майенн на западе страны.