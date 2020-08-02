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Болгария

Четвёртая неделя протестов в Болгарии

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 Ольга Кепински
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Протесты в Болгарии не стихают четвертую неделю подряд
Протесты в Болгарии не стихают четвертую неделю подряд   -   Авторское право  Valentina Petrova/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Четвертую неделю подряд в Болгарии продолжаются антиправительственные протесты. Главное требование демонстрантов: отставка премьер-министра Бойко Борисова, генерального прокурора страны Ивана Гешева и досрочные выборы.

Протестующие призывают к верховенству закона и прекращению связей между олигархическими теневыми деловыми интересами и политикой.

В Болгарии нет разделения власти. В Верховном судебном совете не должно быть политических квот. У нас есть квота, избранная парламентом, и она политическая. В этом случае невозможно избежать коррупции. Мы обречены
одна из протестующих

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для нее послужил арест двух сотрудников аппарата президента по обвинению в коррупции и раскрытии гостайны.

Символом субботней акции стал белый фургон с надписью "Система убивает нас". Под этим лозунгом проходил марш матерей детей-инвалидов. После того, как полиция преградила путь фургону к Орлову мосту — одному из центров протестов — демонстранты перекрыли один из перекрестков, разбив там очередной палаточный лагерь.

Центр Софии практически полностью заблокирован с четверга.

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