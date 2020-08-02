В Венгрии прошел традиционный заплыв на озере Балатон — самом крупном в Центральной Европе.

Дистанцию в 5200 м — от одного берега до другого — первым преодолел с рекордным временем в 57 минут чемпион мира по плаванию венгр Криштоф Рашовски.

Погода и атмосфера — идеальные. Температура воды тоже — немного выше 26 градусов Цельсия. Вы видите за моей спиной прибывающих участников соревнования. Возможно, мы наблюдаем за финишем двухсоттысячного из них за всю историю заплывов на Балатоне Иштван Мат организатор заплыва

Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса. В этот раз организаторы соблюдали все необходимые санитарные меры предосторожности. Всего в заплыве приняли участие около 10 тысяч пловцов.

Золтан Шипошеди, Euronews:

"Здесь в Балатонбогларе пандемия COVID-19 не очень заметна. Самое крупное спортивное мероприятие в Венгрии подошло к концу. И 9 тысяч участников могут сказать: вода была глубокой, но мы сделали это".