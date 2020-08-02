COVID-19 на норвежском круизном лайнере

По меньшей мере 36 человек на норвежском круизном судне Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten оказались инфицированы COVID-19. 31 июля Лайнер прибыл в порт Тромсё после семичасового плавания к архипелагу Шпицберген. Заражение сначала было подтверждено у четверых членов команды, после чего диагностировали весь экипаж и известили пассажиров, которые уже покинули судно по прибытии.

"Мы связались с компанией Hurtigruten уже в среду, и мы сказали, чтобы они предупредили всехп ассажиров о возможной инфекции на борту этого рейса, и объяснили, что они должны пройти карантин. Конечно, хорошо бы было уведомить пассажиров ещё ранье", - говорит Лин Вольд, директор департамента в Национальном институте общественного здравоохранения Норвегии.

На карантине сейчас находятся 400 пассажиров и членов экипажа Roald Amundsen. В настоящее время в Норвегии зафиксированы более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, 8752 заболевших выздоровели, 255 скончались.