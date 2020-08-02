40-летие крупнейшего теракта в Италии

В Италии вспоминают жертв крупнейшего теракта в новейшей истории страны: ровно 40 лет назад прогремел взрыв на железнодорожном вокзале в Болонье. Погибли 85 человек: самой младшей было три года, самому старшему — 86. Более 200 человек получили ранения. Бомба, предположительно спрятанная в сумке, разрушила здание, взрыв был слышен за несколько километров.

Трагедия стала одним из самых известных событий "свинцовых семидесятых": десятилетия разгула терроризма и экстремизма. 2-е августа в Италии — день памяти жертв всех терактов и массовых убийств

Разбирательство длилось долго, несколько следователей и представителей спецслужб получили приговоры за затягивание расследования. В итоге ответственность возложили на неофашистскую организацию "Революционные вооружённые ячейки", двоих боевиков приговорили к пожизненному заключению. Однако своей вины они не признали, заказчик теракта остался неизвестен. До сих пор в Италии периодически рассматриваются альтернативные версии трагедии.