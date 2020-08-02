Протесты в Израиле: "Нетаньяху, уходи!"

Массовые антиправительственные протесты прошли в Израиле. В Иерусалиме, Тель-Авиве, Кесарии и других городах тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Биньямина. Нетаньяху и его кабинета министров.

Самая многочисленная акция состоялась в Иерусалиме: несколько тысяч демонстрантов собрались в субботу вечером у резиденции премьер-министра, обвиняя его в коррупции и в неумелой борьбе с распространением коронавируса.

По окончании согласованного времени митинга многие его участники отказались расходиться, и полиция применила силу для разгона манифестантов. 16 человек были задержаны.

Акции протесты с требованиями отставки Нетаньяху, самые массовые в Израиле с 2011 года, в последнее время проходят в регулярно. Их участники считают, что он не должен оставаться на посту главы правительства, будучи под следствием.

70-летний Нетаньяху - первый в истории Израиля правящий лидер, которому предстоит судебный процесс. Премьера обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает.