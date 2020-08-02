Фестиваль в Зальцбурге: жизнь продолжается!

Знаменитый фестиваль классической музыки в австрийском Зальцбурге отмечает в этом году свой 100-летний юбилей в необычных условиях, но не отступившись от главных традиций.

Nichée au creux des montagnes, #Salzbourg semble toute droit sortie d'un conte de fées ! 🇦🇹

Son festival, un des plus grands événements du monde la #musique classique, fêtera ses 100 ans en 2020 !

Salzbourg est la ville numéro 1 de notre #BestinTravel !

➡️ https://t.co/JpSLI6J7pdpic.twitter.com/ZhLYIzbE7P — Lonely Planet France (@lonelyplanetfr) October 22, 2019

Две оперы в день открытия, масштабные концерты - вопреки наметившемуся тренду отмены культурных мероприятий, на родине Моцарта решили продолжить выступления артистов без соблюдения дистанции, с полноценными оркестрами. Вот только все театры фестиваля будут заполнены лишь наполовину.

Quelque chose de presque unique en Europe cet été : une scène de festival en cours de montage #salzbourgpic.twitter.com/tnwc9zV12W — JB Chastand (@jbchastand) July 21, 2020

"Печально, конечно, что мы столкнулись с таким антирекордом, -сетует президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер . - Вместо 30 миллионов евро дохода будет хорошо, если мы выручим хотя бы 8 миллионов. 22 миллиона разницы! Продолжать так в течении многих лет будет невозможно".

Зальцбургский фестиваль - единственный среди мероприятий такого масштаба всё-таки открылся этим летом. Его опыт может стать стимулом и для других. 44-дневную юбилейную программу заменили на сокращённый 30-дневный вариант. Артисты, будут еженедельно проходить тест на коронавирус. Но все готовы идти на этот ограниченный риск, чтобы продолжала звучать живая музыка.