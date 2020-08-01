COVID спасает носорогов

Коронавирусная пандемия оказывает серьёзное влияние не только на экономику и общественную жизнь, но и на браконьерство. В ЮАР правительство констатировало значительное сокращение числа незаконно убитых животных в условиях действия карантинных мер, прежде всего, ограничений на дальние поездки. Теперь же, когда меры были смягчены, а экономика оказалась в кризисе, браконьеры активизировались вновь. Они стали чаще охотятся не на носорогов и слонов, а на более мелких зверей.

По данным министерства окружающей среды ЮАР, за первые шесть месяцев года были убиты 166 носорогов, — это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в ведомства, в отсутствие туристов рейнджерам стало легче ловить преступников. По подозрению в браконьерстве задержаны около 40 человек, большинству из них уже вынесены обвинительные приговоры.