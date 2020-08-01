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Мексика

Мексика на 3-м месте в мире по числу жертв COVID-19

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 Павел Барсуков
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Мексика на 3-м месте в мире по числу жертв COVID-19
Авторское право  Marco Ugarte/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв Covid-19: страна опередила Великобританию. В субботу число скончавшихся превысило 46600 человек. На втором месте остаётся Бразилия, где более 90 тысяч умерших, а лидируют в печальной статистике по-прежнему США, где от коронавируса умерли более 150 тысяч человек.

По числу заразившихся при этом Мексика на шестом месте в мире, ковид там подтверждён почти у 425 тысяч человек. По этому показателю Мексику опережает, в числе прочих, и Россия, где по официальным данным на субботу выявлено 845 тысяч заболевших.

За последние сутки в Мексике выявлено 8458 новых случаев — это антирекорд за всё время эпидемии в стране, причём уже не первый. Ещё в начале прошлой недели власти страны заявляли, что темпы распространения вируса идут на спад. В Мехико, тем не менее, подчёркивают, что готовы к новой волне: сейчас палаты для больных ковидом, включая отделения реанимации, заполнены меньше чем наполовину.

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