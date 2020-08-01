Италия и Франция создают бригаду против контрабандистов

Франция и Италия планируют создать совместную бригаду для борьбы с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов через границу. Эта бригада возьмёт под свой контроль территорию от итальянского порта Вентимилья до французского Ментона.

Совместное патрулирование уже осуществляется пограничными полицейскими двух стран, но впервые они будут объединены в рамках одной структуры под единым командованием. Об этом говорили в пятницу в Риме главы МВД Италии и Франции Лучана Ламорджезе и Жеральд Дарманен.

"Все мы знаем: когда по разные стороны границы действует полиция соответствующей страны, контрабандисты играют на различиях в законодательстве двух стран, на языковых различиях, на различиях в методах работы. И, к сожалению, контрабандисты, которые занимаются переправкой людей, от этого выигрывают. Поэтому такой смешанный франко-итальянский патруль - это большой шаг вперёд", - сказал Дарманен.

Нормативно-правовая база и расположение казарм бригады еще обсуждаются. Предполагается, что она начнёт свою работу месяца через два.

В Париже не раз говорили о том, что хотели бы согласовать с Римом общую позицию перед октябрьской встречей министров внутренних дел ЕС - на ней будет обсуждаться новый пакт о миграции, работу над которым Еврокомиссия должна закончить к сентябрю. А до этого Жеральд Дарманен собирается посетить в августе Германию и Испанию в попытке заручиться и их поддержкой.