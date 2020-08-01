Мадейра: маски обязательны

Власти Мадейры ввели обязательное ношение масок на улицах. Остров стал первым регионом Португалии, где такая мера стала обязательной во всех общественных местах. При этом ситуация там одна из самых благополучных: за всё время пандемии было зафиксировано 109 заболевших, никто не скончался.

Решение властей обусловлено в том числе тем, что Мадейра — курортный регион, и его руководство не хочет повторять судьбу Испании. Уже несколько европейских стран предупреждают своих граждан об опасности отдыха на курортах королевства, хотя Мадрид утверждает, что ситуация под контролем.

А ранее французское правительство дало право местным властям вводить обязательное ношение масок на улицах. Несколько коммун уже воспользовались им, хотя французы по- разному относятся к необходимости соблюдать защитные меры на пике жары.

А в парижском аэропорту имени Шарля де Голля начало действовать обязательное тестирование для пассажиров, прибывающих из стран с повышенной коронавирусной опасностью. Список включает 16 государств.

В итальянских поездах тем временем отменяют "пустые места", служившие для того, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Ношение масок остаётся обязательным.