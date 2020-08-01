Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

США

Смертный приговор Джохару Царнаеву отменён

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Смертный приговор Джохару Царнаеву отменён
Авторское право  AP/Federal Bureau of Investigation
Размер текста Aa Aa

Смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в 2015 году за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне, отменён.

Апелляционный суд первого округа США пришёл к выводу, что процесс по делу не был беспристрастным, так как проводился в том городе, где был совершён теракт.

Новую меру наказания должен установить Федеральный суд. Царнаев останется в заключении пожизненно, будет решаться вопрос о применении казни.

Жертвами теракта в Бостоне в 2013 году стали 3 человека, более 260 получили ранения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube