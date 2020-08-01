Смертный приговор Джохару Царнаеву отменён

Смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в 2015 году за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне, отменён.

Апелляционный суд первого округа США пришёл к выводу, что процесс по делу не был беспристрастным, так как проводился в том городе, где был совершён теракт.

Новую меру наказания должен установить Федеральный суд. Царнаев останется в заключении пожизненно, будет решаться вопрос о применении казни.

Жертвами теракта в Бостоне в 2013 году стали 3 человека, более 260 получили ранения.