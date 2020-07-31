Как аисты пивоварню остановили

Семья аистов остановила производство на пивоварне Цванцгер в баварском городке Ильфельде: отважные птицы свили своё гнездо прямо на дымоходе, связанном с основным котлом.

Ильфельд аисты облюбовали давно, и каждый год возвращаются в эти места. Сейчас у них здесь около 35 гнёзд.

Хозяин пивоварни Кристиан Цванцгер рад пернатым соседям - здесь верят, что аисты приносят счастье. Но запасы пива у него заканчиваются, и если не сварить новую партию уже на следующей неделе, то пиво не поспеет к середине сентября.

Для того чтобы переместить гнездо, нужна помощь специалистов.

"Мы сначала решили подождать, пока аисты закончат вить гнездо, а потом сдвинуть его с дымохода. Но когда они закончили вить гнездо, то объявили карантин, а потом они стали высиживать птенцов. И без особого оборудования было уже не обойтись, а специалисты не работали. Вот пришлось всё это время ждать, что тут поделаешь", - говорит Кристиан.

Он надеется, что мастера смогут открыть дымоход в ближайшие дни, а о потерянном времени не жалеет: главное, что у аистов благополучно вылупились птенцы, и они уже учатся летать.