Экспресс столкнулся с дрезиной, есть погибшие

По меньшей мере два человека стали жертвами железнодорожной катастрофы в Португалии. Возле городка Соре на западе страны сошел с рельсов междугородный экспресс, следовавший из Лиссабона в Порту. Локомотив на большой скорости столкнулся с дрезиной, которая проводила работы на путях.

В вагонах находились более 200 пассажиров. 7 человек в тяжёлом состоянии, включая машиниста: спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать его из искорёженной кабины. Двое погибших — бригада, работавшая на дрезине. Несколько десятков пассажиров получили лёгкие ранения.

Причину трагедии следователям ещё предстоит выяснить.