Главный праздник мусульман

В необычных условиях на фоне пандемии отмечают на этот раз мусульмане праздник завершения паломничества (хаджа) Ид-Аль-Адха или Курбан байрам. Лишь несколько тысяч паломников - местных жителей - смогли совершить в Мекке заключительные обряды хаджа (в прошлом году их было около 2,5 млн). Окончание хаджа знаменуется жертвоприношением овец, коз, коров или верблюдов, мясо которых обычно делят на три части: себе, родственникам и нуждающимся.

Утренний намаз в честь Курбан байрама в преображённом в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле посетили тысячи турецких мусульман:

- Это была моя детская мечта, - говорит один из них. - Не иметь возможности молиться здесь было для нас большим огорчением и разочарованием. А теперь, когда Айя-София для нас открыта, это такое счастье!

- Это как сон! Моё сердце переполнено. Это так хорошо, это очень, очень хорошо.. Сегодня это просто... просто... Я не могу выразить это словами.

Праздник завершения паломничества - главный для мусульман и один из самых массовых в тех странах, где они проживают. Его принято отмечать четыре дня подряд, но в Турции, к примеру, он длится 10 дней, а в Узбекистане и Таджикистане - три. Дата определяется по лунно-солнечному календарю и ежегодно сдвигается.

Из-за пандемии во многих местах его на этот раз Ид-Аль-Адха (Курбан байрам) отмечают в мечетях без большого скопления верующих.