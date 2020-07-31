Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Июльская жара

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Июльская жара
Авторское право  euronews
Размер текста Aa Aa

На Европу накатила жара: оранжевый уровень тревоги объявлен во французских департаментах Рона и Изер, где дневные температуры локально могут зайти за сорокаградусную отметку по шкале Цельсия, об этом информирует национальная метеослужба.

Примерно та же ситуация - на Атлантическом побережье, в Аквитании.

В Бордо туристы стараются в самые жаркие часы сидеть в прохладе.

- Мы тут проездом, прошлись немного, теперь прячемся от жары.

А продавщица мороженого довольна: "Ну, на такое лакомство всегда найдется спрос в такую жару, а у нас еще тут есть сорбе холодненькое, мы не жалуемся".

Мальчик прыгает в реку Бероунку в чешском городе Добржиховице, где столбик термометра достиг 34С.
12
MICHAL CIZEK/AFP or licensors
Две женщины выходят из моря на одном из марсельских пляжей во Франции.
12
CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors
Женщина принимает солнечную ванну в городе Ривас-Васьямадрид в Испании.
12
Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
12
Bob Edme/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Марсельцы отдыхают на городском пляже. Марсель, Франция.
12
CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors
Марсель, Франция.
12
CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors
Женщина освежается в городском бассейне в городе Эинген, Германия.
12
Thomas Warnack/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В соседней Испании температура еще выше, в Бильбао ожидается больше 42 по Цельсию днем, в Мадриде - на два градуса прохладнее, грустно оценивает ситуацию эта женщина.

Она на улицу вышла, защитившись от зноя шляпой, а от коронавируса - маской: "Я бреду домой, будут лежать на диване и пить холодную водичку".

Схожая картина - в Боснии-Герцеговине, там 41 градус в тени синоптики зафиксировали еще накануне. И этот день стал самым жарким в году.

Но уже с воскресенья температура начнет спадать на всем европейском континенте, и в первый понедельник августа будет значительно прохладнее.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube