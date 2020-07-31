Еврокомиссия намерена закупить 300 миллионов доз вакцины против COVID-19 у Sanofi

Европейская комиссия закупит для стран-членов сообщества 300 миллионов доз вакцины против COVID-19 у фармацевтической компании Sanofi. Помимо Sanofi интенсивные переговоры ведутся и с другими производителями.

Во всех случаях речь идет о потенциальной прививке. Поскольку неизвестно, какой препарат в конечном итоге окажется более эффективным, Европа будет инвестировать в перспективные вакцины, основанные на различных типах технологий, и разработанных разными компаниями.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Брюссель делает все, что в его силах, чтобы обеспечить европейцам быстрый доступ к препарату, который будет безопасным и защитит их от коронавирусной инфекции.

Как отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, эффективная вакцина против COVID-19 - самая надежная стратегия выхода из нынешнего санитарного кризиса.