Коронавирус добрался до шампанского

Производители шампанского столкнулась с беспрецедентным кризисом из-за пандемии коронавируса. Объем продаж престижного напитка может сократиться на треть; предположительные потери составить один миллиард семьсот миллионов евро. Спрос на игристое вино, без которого трудно представить свадьбы, юбилеи и прочие праздники, упал из-за введения ограничительных мер. Массовые вечеринки были запрещены, а рестораны и бары долгое время закрыты.

Тибо Ле Майю, Межпрофессиональный комитет вин Шампани: "2020-й год начался хорошо. Однако сейчас мы переживаем кризис, который в плане экономических потерь для вин Шампани, даже хуже чем Великая депрессия. Но все же мы настроены оптимистично. Мы жизнестойкие. За три сотни лет у нас накопился опыт преодоления разных кризисов и поиска инновационных решений".

К концу года непроданными останутся порядка ста миллионов бутылок с игристым напитком. Чтобы не допустить падения цен и регулировать спрос, Межпрофессиональный комитет вин Шампани, начал переговоры с производителями по нормам сбора урожая. На практике это означает, что часть винограда будет утилизована в качестве отходов. Владельцы небольших виноградников обеспокоены.

Ансельм Селосс, винодел: "Это уничтожение того, что нам дарит природа, что недопустимо. Это все равно, что взять бутылку шампанского и вместо того, чтобы наполнить вином бокал, вылить его на землю. Причем даже не цветы какие-то полить, а просто выплеснуть вино в сточную канаву".

В связи с кризисом производители шампанского обратились за помощью к правительству. Это касается, в частности, предоставления займов под государственные гарантии и освобождения от ряда социальных налогов.