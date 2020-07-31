Чудо-дерево спасает Венгрию

Венгрия делает решительные шаги на пути к климатической нейтральности. Добиться этой цели стране помогают уникальные гибридные деревья, высаженные на плантации, расположенной недалеко от озера Балатон. Paulownia Clone In Vitro 112, или изумрудное дерево, а еще его называют кислородным, поглощает в год 100 тонн углекислого газа на один гектар. Корни способны очищать загрязненную почву. Дерево устойчиво к жаре и морозу, а для нормального роста ему необходимо в два раза меньше воды, чем любому другому. А еще оно очень быстро растет.

Йожеф Штайнер, основатель SUNWO LtD.

""Чтобы вырастить дуб из которого получится качественная древесина, требуется 60-80 лет, а порой и сто. В нашем же случае, деревья можно вырубать три-четыре раза в тридцать лет, практически каждые десять лет".

Венгерской технологией интересуется все больше стран, в том числе на африканском континенте: довольно большие листья гибрида дают тень, очищают и увлажняют воздух. В то же время древесина изумрудного дерева (которую прозвали алюминиевой) является превосходным сырьем.

Золтан Шипошеди, Euronews: "Двери и оконные рамы, изготовленные из изумрудного дерева, очень легкие. Кроме того, загораются они только при очень высокой температуре. Таким образом, мебель и другие изделия, произведенные из этого вида древесины, экологически чистые, практичные и безопасные".