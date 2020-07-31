Пожары в Южной Калифорнии

Вертолеты и другая пожарная авиация были задействованы в борьбе с лесными пожарами, которые стремительно продвигаются вперёд в Южной Калифорнии.

Огонь вспыхнул в два часа дня по местному времени в районе Анджелесского Национального леса недалеко от города Асузы. Объявлена эвакуация местного населения.

Для тушения пожара используются запасы из водохранилища Дамба Морриса, а также вещества, призванные замедлить распространение пламени, которое движется в сторону сухих кустарников на склонах холмов.

Выгорело около 100 гектраов земли; сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.