Беларусь: акция оппозиционного кандидата собрала десятки тысяч человек

Не только разрешенная, но и самая многочисленная акция оппозиционных сил Беларуси прошла в столице республики, на нее пришли десятки тысяч граждан, тех, кто решил поддержать кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

По разным оценкам, в митинге принимали участие от 25 до 65 тысяч человек.

Тихановская обратилась к сторонникам: "Они, нынешние власти. нам говорят о какой-то революции, боже мой, ну какая революция? Зачем нам революция? Зачем они нас провоцируют? Нам не нужны ничьи и никакие "боевики" для поддержки. Мы - мирные люди, и мы хотим мирных перемен в нашей стране".

Светлана Тихановская - зарегистрированный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах. Она встала на место мужа, оппозиционера Сергея Тихановского, который был отправлен под арест.

Предвыборная кампания проходит на фоне задержаний в Беларуси свыше трех десятков граждан России.

Официальный Минск заявляет, что они подозреваются в попытке организации массовых беспорядков.

Москва в ответ говорит, что такая трактовка событий, выдаваемых за вмешательство России во внутреннюю политику соседнего государства, никаких оснований под собой не имеет.