Путин разрешил сплошную вырубку лесов для расширения БАМа и Транссиба

Владимир Путин разрешил сплошную вырубку леса для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Позже правительство должно составить список объектов, для строительства которых можно будет вырубать лес. В законе отмечается, что на этих территориях нельзя строить "объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба".

В середине июля Госдума приняла законопроект, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство БАМа и Транссиба из-под целого ряда экологических ограничений, в том числе разрешается сплошная вырубка лесов около Байкала.

В Госдуме заявили, что депутаты будут следить за тем, чтобы вырубка не нанесла вреда экосистеме Байкала. В частности парламентарии будут контролировать конкретные количественные показатели по допустимым работам.

"Сплошная вырубка лесов около БАМа и Транссиба - меньшее из зол"

"Принятый закон противоречит российской Конституции, нарушает права людей на благоприятную окружающую среду, а кроме того, противоречит международным обязательствам России в рамках различных конвенций, касающихся, в том числе, объектов всемирного природного наследия", - считают в Greenpeace.

По мнению руководителя программы по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина, этот закон крайне опасен для экосистем, но все же пункт, разрешающий сплошную вырубку около БАМа и Транссиба, — "еще меньшее из зол", поскольку речь идет только о землях около магистралей.

Как считает специалист, куда опаснее отмена обязательной государственной экологической экспертизы на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Как замечают в Greenpeace, теперь, чтобы построить дублёр Щёлковского шоссе через национальный парк "Лосиный остров" в Москве или расширить трассу БАМа на Байкале, экологическую экспертизу проводить не надо.

"Если речь идет об объектах особой опасности, например, о хранилище мазута для РЖД на берегу Байкала, и там не будет никакой экологической оценки, то, в случае аварии, последствия будут сравнимы с тем, что произошло в Норильске. Только это все произойдет на Байкале", - добавляет Крейндлин.