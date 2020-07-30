Вывод войск США из ФРГ: "Это санкция за неуплату взносов в казну НАТО"

Коллективная безопасность стоит денег, и США не могут платить за всех - Вашингтон предупреждал своих союзников по НАТО, убеждая тех больше тратить на военные нужды.

Германия, несмотря на обещание увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП, этого не сделала.

Пентагон просчитал, как было заявлено, риски, и предпочел вывести треть армейского контингента из ФРГ.

Чины оборонного ведомства США говорят о военной подоплеке стратегии решения, а их главнокомандующий подчеркивает, что в основе шага - бухгалтерский расчет.

Германия нарушает свои же собственные обязательства. Она не платит по счетам Северо-Атлантического альянса, и так - на протяжении многих лет. Больше того, она и не собирается платить, а просто использует США, все время пытаясь торговаться. Кто-то должен был призвать их к порядку, я эту миссию взял на себя. Дональд Трамп президент США

В настоящий момент доля ФРГ в бюджете НАТО составляет чуть больше 1,3% от ВВП страны, это примерно 55 миллиардов долларов.

По мнению руководителя оборонного ведомства Литвы Раймундаса Кароблиса, решение Трампа ослабляет систему европейской безопасности: "Американское военное присутствие - важнейший фактор сдерживания на континенте, но значение имеет и тот факт, что США не выводят свой контингент, а перегруппировывают его, войска остаются в Европе".

По мнению премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера, "это решение не имеет ни объяснений, ни оправданий. Разумеется, это их право. Но представить, что этот шаг может усилить НАТО или улучшить отношения, я не могу".

Также объявлено, что Пентагон переведет свой центр командования, ранее размещавшийся в немецком Штутгарте, в Бельгию.