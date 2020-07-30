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США

Трамп предлагает перенести дату предстоящих президентских выборов в США

Комментарии
 Ирина Шелудкова  & Euronews
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Трамп предлагает перенести дату предстоящих президентских выборов в США
Авторское право  Tony Gutierrez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Глава Белого дома Дональд Трамп поставил вопрос о переносе даты предстоящих президентских выборов, по его словам, из-за возможных фальсификаций в ходе голосования по почте.

Возможность очного голосования в стране сталкивается с проблемой широкого распространения коронавируса. Во вторник министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что голосование по почте на ноябрьских выборах в США может привести к фальсификации их итогов.

В Конституции США установлено, что перенести дату голосования на президентских выборах может только Конгресс.

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