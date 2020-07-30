Сальвини лишён иммунитета

Сенат Италии проголосовал "за" лишение парламентского иммунитета Маттео Сальвини, лидера крайне правой Лиги и бывшего министра внутренних дел. Это открывает путь к уголовному преследованию Сальвини судом Палермо в связи с его запретом в августе 2019 года на высадку 80 мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms.

В случае признания его виновным в "незаконном удерживании людей и лишении их свободы" год назад 47-летнему экс-министру грозит тюремное заключение сроком на 15 лет.

Реагируя на голосование в Сенате, представитель Open Arms заявил, что перед судом должен предстать не столько бывший министр, сколько представляемые им политические взгляды.

Сам Маттео Сальвини заверил сторонников, что год назад защищал Италию и, не колеблясь, сделает это снова.

"Голоса членов партии бывшего премьер-министра Маттео Ренци Italia Viva оказались решающими для лишения Маттео Сальвини иммунитета, - передаёт из Рима специальный корреспондент Euronews Джорджия Орланди. - Ренци заявил в Сенате :"Мы задавались вопросом, есть ли общественный интерес в том, чтобы держать судно с мигрантами у итальянского побережья? Для нас никакого общественного интереса в этом не было".