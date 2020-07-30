Еврокомиссия отказалась выделять финансирование на партнёрские проекты шести польских муниципалитетов, которые провозгласили создание зон, «свободных от ЛГБТ». «Фундаментальные права и ценности должны уважать все страны ЕС», — объяснила еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли. Под угрозой срыва оказались программы европейского побратимства: ряд городов уже отказались от сотрудничества с польскими партнёрами.

Положение о зонах без от ЛГБТ-идеологии приняли около сотни муниципалитетов, поветов и воеводств. Эта кампания началась после того, как в феврале 2019 мэр Варшавы Рафал Тшасковский выступил с декларацией в защиту секс-меньшинств. Он заявил, в частности, о необходимости включить соответствующие вопросы в школьную программу полового воспитания. Консервативные объединения и религиозные организации расценили это как агрессивное навязывание «ЛГБТ-идеологии». За этим последовали декларации о нетерпимом отношении к распространению таких взглядов почти на третьей части территории Польши.

В аппарате омбудсмена страны заявили, что считают такие решения незаконными и расценивают их как проявление дискриминации в отношении ЛГБТИ+-сообщества. Уполномоченный по правам человека Адам Боднар обжаловал эти постановления.