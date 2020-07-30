Убытки нефтяных компаний

Крупнейшие нефтяные компании Европы несут серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем за счет торговых операций с сырьем потери оказались не такими значительными, как ранее предполагали эксперты.

По итогам II квартала текущего года падение прибыли британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell составило 82%, чистый убыток превысил 18 миллиардов долларов. Скорректированная прибыль компании оценивается в $638 млн, аналитики прогнозировали падение в 674 млн. А французская энергетическая компания Total отчиталась о падении скорректированной прибыли на 96% до 126 млн долларов , при этом эксперты оценивали падение в 443 млн.

Между тем итальянский нефтяной гигант Eni не избежал прогнозируемых потерь, которые составили 839 млн долларов и сообщил о сокращении дивидендов.

На этом фоне снизились биржевые индексы Европы.