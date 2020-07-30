Официальный Минск потребовал от Москвы разъяснить обстоятельства пребывания на белорусской территории группы российских граждан, которые стали фигурантами дела о подготовке терактов. Об этом на совещании Совета безопасности говорил президент Александр Лукашенко, соответствующий запрос передан послу России в Минске Дмитрию Мезенцеву, которого пригласили в белорусский МИД.

Сегодня в Министерство иностранных дел поочередно были приглашены Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и... Publiée par МИД Беларуси sur Jeudi 30 juillet 2020

Задержанных в Совбезе называют боевиками частной военной компании. Государственное агентство БелТА сообщало, что они относятся к так называемой ЧВК «Вагнера», которая неоднократно упоминалась в связи с боевыми действиям в Африке, на Ближнем Востоке и в Донбассе. Согласно этой версии, россияне приехали, чтобы дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа. Совбез принял решение об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании.

В заявлении белорусского МИДа сказано, что некоторые из задержанных участвовали в боевых действиях в Донбассе. В ведомства был приглашён представитель Украины Пётр Врублёвский. Отмечается, что Минск и Киев договорились усилить пограничный контроль, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.

В Кремле ситуацию с задержанием россиян пока не комментируют. Структуры российского миллиардера Евгения Пригожина, с которым связывают ЧВК «Вагнера», пока также публично не отреагировали на ситуацию в союзной республике.