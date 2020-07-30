Россия настаивает на невиновности своих граждан, задержанных в минской области по делу о терроризме и организации беспорядков. Об этом говорится в заявлении российского посла Дмитрия Мезенцева. По его словам, россияне, которых белорусский Следственный комитет называет участниками частной военной компании «Вагнер», оказались в республике транзитом по пути в Стамбул, но опоздали на рейс.

В Кремле категорически отвергли предположения о попытках российских структур повлиять на белорусские выборы.

Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это союзное государство, это союзники, ближайшие партнёры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но безусловно, этот инцидент с задержанием россиян подлежит прояснению. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял о «грязных намерениях» тех, кто привёз россиян в республику. По версии следствия, задержанные намеревались дестабилизировать ситуацию в стране. Политический обозреватель Александр Класковский подчеркивает значение этого дела для избирательной кампании:

«Власти используют эту историю для того, чтобы, скажем прямо, "закрутить гайки" перед выборами и взять эту избирательную кампанию под более жёсткий контроль силовиков, запугать население, сбить массовость митингов. Уже начинают звучать заявления, что, может быть, даже в целях безопасности отключат интернет в день выборов».

По официальным данным, в минской области задержаны более 30 россиян. Против них возбуждено дело по статье о подготовке терактов. Следствие связывает это разбирательство с уголовными делами против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича о призывах к насилию и подготовке массовых беспорядков.