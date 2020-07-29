Главы Amazon, Apple, Facebook и Google ответили на вопросы в Конгрессе США

Корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять тем, что играют ведущую роль на рынках в США, их влияние может вырасти из-за пандемии нового коронавируса. Об этом на слушаниях в Конгрессе с участием руководителей четырех крупнейших американских технологических компаний заявил глава подкомитета по антимонопольной политике Дэвид Сициллин:

"Ряд действий, к которым прибегают эти компании, имеют пагубные экономические последствия. Они препятствуют предпринимательству, уничтожают рабочие места, увеличивают расходы. Проще говоря, у них слишком много власти".

Бизнесмены выступили в свою защиту.

Марк Цукерберг, гендиректор Facebook: "Мы создаем платформы для обмена идеями, для серьезных дискуссий. Я считаю, что в конечном итоге это приведет к еще большему прогрессу. Однако мы часто оказываемся в центре глубоких разногласий по социальным вопросам, или, когда речь заходит о выборах. Я лично не думаю, что частные компании должны сами принимать столь много решений по этим проблемам. И именно поэтому в прошлом году я высказал мнение, что для интернета необходимо новое регулирование ".

Гендиректор Apple Тим Кук сказал, что у потребителей огромный выбор и, что продукция компании сталкивается с очень жесткой конкуренцией на рынке.

Руководитель GoogleПичаи Сундар считает ее полезной: "Конкуренция подталкивает к более высоким стандартам конфиденциальности и безопасности. Я всегда верил, что конфиденциальность относится к ряду всеобщих прав. Google стремится обеспечить безопасность вашей информации, ответственно относиться к ней. Мы давно поддерживаем создание четких и понятных федеральных законов о конфиденциальности".

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил самостоятельно принять меры в отношении крупных технологических компаний Amazon, Facebook, Apple и Google с помощью президентского исполнительного указа, если этого не сделает Конгресс США.