Россия намерена осенью начать вакцинацию от COVID-19

В России к середине августа должны зарегистрировать первую вакцину против коронавируса. Об этом было объявлено в ходе президентского совещания о подготовке системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже в сентябре-октябре могут начаться поставки двух вакцин:

«Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года. Еще одна вакцина разработана государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора».

На совещании президент Владимир Путин назвал сложной эпидемическую ситуацию в стране. Он призвал сделать всё возможное, чтобы избежать необходимости повторного введения карантинных мер.

В Москве оставшиеся ограничения будут сохранены по меньшей мере до конца августа, когда ожидается отмена запрета на крупные собрания. Об это сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее он отмечал, что первым массовым мероприятием скорее всего станет День города в начале сентября.