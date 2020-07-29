"Левада-центр": рейтинг доверия Путину упал до 23%

Рейтинг доверия Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса “Левада-центра”. Респондентов попросили назвать имена политиков и общественных деятелей, которым они больше всего доверяют. Первые три строчки заняли Владимир Путин, Михаил Мишустин (10%) и Владимир Жириновский (10%).

Седьмое место — у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (3%), задержанного в начале месяца по обвинению в убийствах и покушениях на убийство. Оппозиционный политик Алексей Навальный стал девятым с 2% голосов.

17% опрошенных сказали, что не доверяют никому.

При этом 60% респондентов ответили, что в целом одобряют деятельность Путина на посту президента. Это один из худших результатов за все его годы у власти. В 2015 году этот показатель достигал отметки 87%.

В ноябре 2017 года, по данным “Левада-центра”, Путину доверяли 59% опрошенных. Вторым и третьим были главы минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

В начале лета ВЦИОМ провел похожий опрос. У россиян спрашивали, кому они доверили бы решение важных государственных вопросов, а кому — нет.

Рейтинг также возглавил Путин: ему доверили бы 28,6%, следом идут министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИД Сергей Лавров (10,3%). Навальный набрал 2,5%.

В списке политиков, которым россияне больше всего не доверяют, первое место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 22%.