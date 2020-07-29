Под Парижем расселили лагерь нелегальных мигрантов

Около полутора тысяч мигрантов эвакуированы в среду из нелегального лагеря на берегу канала Сен-Дени в пригороде Парижа Обервилье. Операция по сворачиванию лагеря и перевозке его обитателей в центры временного приёма мигрантов в парижском регионе началась рано утром и завершилась к полудню.

Как пояснил префект столичной полиции Дидье Лальман, эвакуация "логично вписывается" в политику нового правительства не допускать появления импровизированных лагерей в Париже и окрестностях в условиях эпидемии коронавируса.

В свою очередь, работающие с нелегальными мигрантами неправительственные организации заявили, что цель операции - пустить пыль в глаза. По словам сотрудников коллектива Solidarité Migrants Wilson, для многих из обитателей лагеря в Обервилье эта эвакуация стала десятой. Они прекрасно знают, что посаженные утром в автобусы и привезённые в центры временного приёма мигрантов нелегалы уже вечером снова окажутся на улице.