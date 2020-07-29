"Подари себе Молизе": отпуск, который практически ничего не стоил

Туристам, посещающим в нынешний летний сезон итальянскую деревушку Сан-Джованни-ин-Гальдо, местная администрация предложила бесплатное жилье на семь дней. Цель проекта"Подари себе МолИзи" - привлечь путешественников в малоизведанный регион и тем самым возродить небольшие, но очень живописные села. Инициатива, по словам мэра Сан-Джованни-ин-Гальдо ДомЕнико КрЕдико имела огромный успех.

Доменико Кредико, мэр Сан-Джованни-ин-Гальдо: "Откровенно говоря мы не ожидали, что удастся так преуспеть. Мы получили запросы из Бразилии, Боготы (столицы Колумбии), России, Франции и Германии. Люди нам звонили".

Прибывающих гостей селят в пустующие дома.

Говорит турист из Италии: "Это правда, регион Молизе не так хорошо известен, как скажем, другие туристические области. Но мы любим такие мало посещаемые места. Еда прекрасна. Воздух хорош. Люди фантастические. "

Тем, кто не успел воспользоваться предложением, но желает посетить Сан-Джованни-ин-Гальдо, придется подождать до следующего года. Как говорится, сейчас свободных мест нет.

Лючия Сассани, владелица ресторана: "Это отличная сделка. Выиграли все. И бары, и рестораны. Прекрасная идея".

Ранее издание The New York Times включило Молизе в список из 52 лучших мест для посещения в нынешнем году. Ну, а жители региона надеются, что в самом скором времени Молизе станет популярным туристическим направлением.