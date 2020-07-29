Лукашенко требует от Москвы объяснений

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета Безопасности по вопросу задержания российских граждан, которых правоохранительные органы страны называют боевиками частной военной компании Вагнер. Российское посольство в Минске получило уведомление о задержании 32 человек.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — сказал Александр Лукашенко.

Ранее белорусское государственное информационное агентство "БелТА" сообщило, что в санатории под Минском задержаны 32 боевика и еще один человек — на юге страны в Гомельской области. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что "этот очень неприятный факт" не подтвержден Российской Федерацией. По словам Равкова, около 14 человек ранее были замечены в Донбассе.

Российский писатель и политик Захар Прилепин, который принимал участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, нашел в списке задержанных знакомых ему людей.

В белорусских правоохранительных органах утверждают, что более 200 российских наемников прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.