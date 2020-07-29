В Аризоне сошёл с рельсов поезд

Крупным пожаром и частичным обрушением моста обернулось крушение грузового поезда в Аризоне. Авария произошла на переезде через озеро Темпе Таун в Финиксе недалеко от комплекса Университета штата около 6 часов утра по местному времени. Поезд сошёл с рельсов, повредив опоры. Мост и железнодорожное полотно загорелись, едкий дым окутал близлежащие кварталы.

К месту ЧП были стянуты около сотни сотрудников пожарной охраны и экстренных служб. Как передаёт Associated Press, состав перевозил древесину, а также горючие жидкости. По данным железнодорожной компании Union Pacific, пострадал по меньшей мере один человек — он отравился продуктами горения.