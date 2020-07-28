Сафронов изолирован с подозрением на коронавирус

Советник главы “Роскосмоса” и бывший журналист Иван Сафронов, задержанный по обвинению в госизмене, был изолирован с подозрением на коронавирус.

Днем ранее в СИЗО "Лефортово", где сейчас находится Сафронов, побывала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, правда, увидеть самого задержанного она не смогла.

“Где он заразился — если заразился — пока сложно сказать. Может быть, это произошло во время следственных действий, где кто-то мог быть источником этой заразы. Сафронов сейчас изолирован в дальний корпус. Мы переживали, что он там будет в тотальном одиночестве, но нам пообещали, что ему будут выдавать книги”, — говорит Меркачева.

Член ОНК надеется, что ей и ее коллегам позволят пообщаться с Сафроновым.

“В принципе члены ОНК уже надевали защитные костюмы и общались с другими заключенными, у которых было подозрение на коронавирус. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как он [Сафронов]. Если сложно туда попасть таким образом, то хотелось бы, чтобы хотя бы заключенным разрешали звонить нам по стационарному телефону или по видеосвязи. Но, к сожалению, новые способы общения, использование Skype, разрешенные для общения с родственниками и правозащитниками, на нас не распространяются”.

Меркачева также рассказала, что все заключенные живут в "Лефортово" в одинаковых условиях: “Неважно, какой заключенный: олигарх, чиновник или журналист. Камеры маленькие, рассчитанные на двух заключенных. Есть туалет и умывальник. Еще везде есть телевизор, но он не везде работает”.

Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован на два месяца. По данным ФСБ, в 2012 году журналист был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 передавал за рубеж секретную информацию о поставках оружия и действиях России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем сведений, по данным следствия, были Соединённые Штаты.

Однако сам Сафронов, так же, как и многие журналисты, уверены, что это дело связано с его работой в качестве корреспондента: до того, как перейти в “Роскосмос”, Сафронов был сотрудником “Ведомостей” и “Коммерсанта”.