Ганновер: полиция проводит обыск по делу Мадлен Маккан

Немецкая полиция обыскивает садовый участок недалеко от Ганновера в связи с исчезновением британской девочки Мадлен Маккан в 2007 году. Об этом сообщили местные СМИ. Информацию подтвердили в прокуратуре.

Трехлетняя Мэдди пропала в мае 2007 года в португальском городе Прайа да Луш, где отдыхала со своей семьей. Родители оставили спящего ребенка и пошли ужинать в соседний ресторан. Когда взрослые вернулись, девочки на месте не было.

В прокуратуре Брауншвейга считают, что девочка, скорее всего мертва. Об этом было заявлено заявил в начале июня. Расследование по делу об убийстве было открыто в связи с тем, что в нем появился новый подозреваемый, гражданин ФРГ.

Речь идет о 43-летнем мужчине, который настоящее время находится в тюрьме, отбывая наказание за сексуальное преступление. Следствие установило, что в момент пропажи маленькой Мадлен он путешествовал по Португалии и появлялся в районе, где семья Маккан проводила отпуск.

В Германии подозреваемый (в СМИ его называют Кристианом Брюкнером) жил в трейлере в Ганновере. В шести с половиной километрах от этого места и проводятся следственные мероприятия.

Пока не ясно, что именно ищут полицейские на этом участке, но сообщается, что в работах используется тяжелая техника. Следователи прилагают все возможные усилия, чтобы раскрыть обстоятельства исчезновения Мадлен.