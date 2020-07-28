Потери международного туризма

Из-за пандемии коронавируса мировая индустрия туризма с января по май текущего года потеряла 273 миллиардов евро. По данным Всемирной туристской организации, число туристов сократилось на 300 миллионов, падение составило 56% пос равнению с прошлым годом.

В целом эти потери в три раза больше, чем в 200 9 году после глобального финансового кризиса. При этом в Международной ассоциации воздушного транспорта полагают, что объем авиаперевозок вернется к прежним показателям только в 2024 году.

Официальный представитель Всемирной туристской организации Марчелло Ризи говорит: "По нашим оценкам, в зависимости от скорость открытия границ и реакции рынка и, конечно, в зависимости от дальнейшего развития пандемии, а также того, как изменится социальное поведение, международный туризм в текущем году сократится на 60-80%"

Эксперты говорят, что основной удар примут на себя развивающиеся страны и миллионы домохозяйств могут потерять источник дохода. Вместе с тем ожидается, что сфера международного туризма оправится от удара к середине будущего года.

Быстрому восстановлению будут препятствовать ограничения на поездки и закрытие границ, в то время как такие крупные экономики как США и Китай все еще парализованы во многих сферах, к тому же угроза второй волны коронавируса и возможность повторного введения карантина вызывает опасения по поводу безопасности путешествий.

При этом недостаток точной информации и ухудшение экономических условий влияет на уровень доверия потребителей.