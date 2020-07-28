Германия: эпидемиологи очень серьёзно обеспокоены

Эпидемиологи серьёзно обеспокоены ситуацией в Германии: за последние сутки выявлено 633 новых случая — вдвое больше, чем за предыдущие. В Институте Коха не исключают, что это — начало второй волны, и предупреждают, что правила социального дистанцирования останутся в силе на многие месяцы, игнорировать их нельзя. Медики подчёркивают, что обеспокоены не в последнюю очередь тем, что немцы перестали считать коронавирус серьёзной опасностью.

Лотар Вилер, директор института Коха:

"Небольшие вспышки случаются одновременно в нескольких местах. И мы видим, что это происходит всё чаще. Нам необходимо предотвратить новую волну неконтролируемого распространения. От нас зависит, как пандемия будет развиваться в Германии. Не прекращайте следовать правилам и рекомендациям".

Германия также присоединилась к государствам, которые советуют гражданам воздержаться от поездок в Испанию, особенно на север страны. Но это пока только совет, а не официальное предупреждение, которое позволило бы компенсировать отмену отпуска.

Со следующей недели в немецких аэропортах ведут обязательное тестирование для прибывающих из "стран высокого риска". Испанию в этот список пока не добавляют.