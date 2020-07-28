Валерий Цепкало: "Выборы сфальсифицируют"

Угрозы, аресты и постоянное давление - так один из главных оппонентов действующего белорусского президента Александра Лукашенко описывает атмосферу предвыборной кампании в стране. Предприниматель Валерий Цепкало, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты, сейчас находится в Москве. Основатель Парка технологий и профессиональный дипломат скрывается, по его словам, от политического преследования, а о нынешнем белорусском лидере говорит:

"Он не хочет проводить честное голосование. Он делает всё возможное, чтобы фальсифицировать, он демонстрирует белорусскому обществу, что он всё равно эти выборы сфальсифицирует. Как бы мы не проголосовали, он всё равно нарисует те цифры, которые хочет . Он не позволяет делать как вот хотя бы здесь, в России: прозрачные урны для голосования, камеры наблюдения, где люди могут смотреть в онлайне, как это всё происходит. У нас по-прежнему деревянные ящики, старые методы голосования и, естественно, старые методы подтасовки голосов, к которым он собирается прибегнуть".

Бывший посол Республики Беларусь в США, Цепкало бежал вместе с детьми в Россию после того как узнал: власти начали разбирательство с тем чтобы лишить его и жену родительских прав.

_"Риск велик то, что меня посадят в тюрьму, _ - говорит он, - начнут процедуру, чтобы забрать одного из детей, и совершенно очевидно, что это будет прямое воздействие в том числе и на мою супругу, которая сейчас ведёт активную компанию в нашей стране".

Оставшаяся в Минске Вероника Цепкало объединила усилия с Марией Колесниковой, координатором штаба другого нестостоявшегося кандидата Виктора Бабарико, который находится под стражей. Они призывают голосовать за Светлану Тихановскую. Жена арестованного популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который сам планировал баллотироваться в президенты, заменила своего мужа в борьбе за пост главы государства.

После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, в белорусский ЦИК посыпались многочисленные жалобы их сторонников. Протесты в Минске и других белорусских городах были жестко подавлены силовыми структурами. Несмотря на это, оппозиционный митинги в поддержку Тихановской стал одним из самых многочисленных в стране за последние годы.

Во вторник Светлана Тихановская заявила от том, что желает выступить в парламенте в один день с президентом Лукашенко. 3 августа он обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию - накануне начала досрочного голосования на президентских выборах. Тихановская считает, что это будет фактически предвыборной агитацией.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа, 4 августа начнётся досрочное голосование. Кандидатами зарегистрированы 5 человек.

Центральная избирательная комиссия объявила, что уже зарегистрировала более 45 тысяч местных наблюдателей. С учетом опасений, связанных с распространением COVID-19 во время выборов, их число на каждом избирательном участке сокращено. Наблюдатели от ОБСЕ за голосованием следить не будут, так как официальное приглашение пришло слишком поздно.