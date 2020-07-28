Началась сборка ИТЭР: станет ли ядерный синтез рентабельным

На юге Франции началась сборка экспериментального термоядерного реактора ИТЭР: международного проекта, над которым работают более 30 государств.

Термоядерный синтез рассматривают как очень перспективную технологию будущего, некоторые исследователи называют такие реакторы решением проблемы глобального потепления. Но эта мечта если и станет реальностью, то не скоро. Первоначально ИТЭР планировалось закончить в 2016 году, теперь срок запуска — 2025-й, и это экспериментальная установка, а не промышленная.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"В начале всегда найдутся препятствия, которые кажутся сильнее, чем желание созидания и прогресса. Но команда ИТЭР сохраняет дух открытий и целеустремлённости".

Преимущества ИТЭРа весьма велики: сравнительно легкодоступное топливо, гораздо более низкий по сравнению с АЭС уровень радиоактивности. Стоимость проекта уже выросла вчетверо по сравнению с изначальной, но учёные уверены, что игра стоит свеч.

Академик Бернар Биго, управляющий директор Iter:

"У возобновляемой энергии есть свои недостатки — непостоянство и ненадёжность. Какого бы прогресса мы ни достигли в области сохранения и экономии энергии, населению в 10 миллиардов человек нужен подходящий дополнительный источник энергии".

В отличие от ядерных реакторов, где тяжёлые атомы распадаются на более лёгкие, синтез предполагает слияние нескольких лёгких элементов в один более тяжёлый. Один из главных недостатков — колоссальное энергопотребление: для запуска термоядерной реакции необходима температура выше, чем в ядре Солнца. Один из ключевых вопросов, на который должна ответить команда ИТЭРа — насколько дорого будет поддерживать такую реакцию, иначе говоря — будут ли термоядерные электростанции рентабельными.

Гийом Пети, Euronews:

"Доступный безуглеводородный источник энергии — сейчас это звучит как мечта, к тому же её реализация затягивается. Многие государства сейчас сокращают свою ядерную энергетику, но установки такого типа выдадут электричество потребителям не раньше 2040 года".