Экс-премьер Малайзии признан виновным в хищениях

Экс-глава правительства Малайзии Наджиб Разак признан виновным по всем статьям обвинений, выдвинутых против него по делу о государственном инвестиционном фонде SRC International.

Судьи сочли доказанным, что бывший премьер злоупотреблял властью с целью отмывания денег. Общая сумма ущерба, который понёс в результате этих действий инвестфонд, составила около 9 млн евро (42 млн ринггитов).

Наджибу Разаку грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, штраф в пятикратном размере от суммы нанесённого ущерба, а также телесные наказания - удары ротанговыми палками.

Судебный процесс начался в апреле, но заседания несколько раз переносились. Экс-глава кабинета проходит главным фигурантом и по нескольким другим более крупным коррупционным уголовным делам, по которым его обвиняют в хищениях на сотни миллионов евро.

На всеобщих выборах в мае 2018 года Объединенная малайская национальная организация во главе с Наджибом Разаком потерпела сокрушительное поражение. Пришедшая во власть бывшая оппозиция инициировала расследование в отношении фондов SRC International, 1MDB и лично против бывшего премьер-министра. Фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства, Наджиб Разак создал в 2009 году, когда он возглавил правительство. В 2015 году появились первые сенсационные разоблачения: СМИ утверждали, что на счетах малайзийского премьера находятся 700 млн долларов, переведённых из фонда.

Сначала власти эту информацию отрицали, и называли публикации в СМИ "попытками государственного переворота". Но потом признали наличие средств, объяснив, что это были якобы спонсорские взносы - в частности, помощь от монарха Саудовской Аравии.