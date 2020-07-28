Коронавирус: миллиард за вакцину!

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов министерства здравоохранения США дало "зеленый свет" на развертывание нового этапа создания вакцины от коронавируса.

В клинических испытаниях будут участвовать около 30 тыс. человек. Их поделят на 2 группы, как и принято в такого рода исследованиях - первой введут с помощью инъекции медикамент, второй - плацебо.

Биотехнологическая компания "Модерна" заявила, что получила впечатляющие результаты на предыдущих этапах создания препарата. Параллельно этому заявлению прозвучало и сообщение американского минздрава: он добавит 472 миллиона долларов субвенций из федерального бюджета вдобавок к уже выделенным почти пятистам миллионам долларов.

Команда оксфордских исследователей также получила первые положительные результаты тестирования вакцины от коронавируса, в Британии специалисты решили синхронизировать две первых фазы испытаний.

В случае, если третий этап подтвердит эффективность разработки, выпуск вакцины - об этом говорил минздрав Соединенного Королевства - может начаться уже осенью.

В Бразилии, второй после США стране, где эпидемия протекает с наибольшими жертвами, добровольцы принимают участие в испытаниях вакцины, разработанной в Китае, исследования ведутся в клинике университета Сан-Паулу.